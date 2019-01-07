Россиянка госпитализирована в Таиланде с пневмонией - в критическом состоянии

Российская туристка госпитализирована в Таиланде с бактериально-вирусной пневмонией. Женщина введена в медикаментозную кому в критическом состоянии и - без медицинской страховки. Вернуть ее в Россию пока нельзя из-за тяжелого состояния.

Известно, что женщина - москвичка 1978 года рождения. Ее госпитализировали в Bangkok Pattaya Hospital в Паттайе, это лучшая местная больница с наиболее современным оборудованием.

Консул сообщил, что "это дорогая больница, а у Ирины, к сожалению, как и у многих приезжающих на отдых россиян, нет медицинской страховки. Ввиду тяжести состояния россиянки, по мнению врачей, ее транспортировка, включая даже перевод в другое медицинское учреждение, для нее просто опасна", - рассказал заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Пронин.

Заболела женщина еще дома, на ее состоянии сказались длительный перелет и резкая смена климата. Состояние россиянки быстро ухудшалось, и врачам пришлось ввести ее в медицинский сон. Ирина сейчас подключена к аппарату искусственного дыхания, самостоятельно дышать она не может.