07 Января 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Порошенко призвал мировое православие признать церковь раскольников "святейшей"

Украинский президент Петр Порошенко, который не устает повторять, что не вмешивается в церковные дела, призвал все поместные православные церкви признать "единую церковь" украинских раскольников. Об этом он заявил в Соборе Святой Софии в Киеве.
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"Мы призываем все мировые православные церкви признавать ее как сестру, упоминать под именем "святейшая церковь Украины", как имеющую своей кафедрой исторический город Киев", - сказал Порошенко.

Накануне РПЦ обратила внимание, что раскольников не поздравила с объединением под новым брендом ни одна поместная церковь.

"Этого новоявленного "предстоятеля" так называемой "украинской единой церкви" Епифания - его ведь никто не поздравил из глав поместных церквей. А церковный протокол такого двухнедельного молчания не предполагает", - подчеркнул председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Что касается возможного признания, то Грузинская Церковь, которая, как сообщалось, может поддержать раскольников, решила отложить этот вопрос до весны, заявил руководитель пресс-центра ГПЦ протоиерей Андриа Джагмаидзе. Более никаких заявлений об их поддержке ни от одной церкви не было. Польская, Сербская, Антиохийская церкви высказались категорически против. Ранее самочинство Фанара осудили Александрийская, Иерусалимская церкви и церковь Чешских земель и Словакии.

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Порошенко призвал мировое православие признать церковь раскольников "святейшей"

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Теги: Украина, Петр Порошенко, церковь, раскол



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