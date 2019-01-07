Киркорова предложили отправит на Евровидение. "У него не закрыт гештальт"

На Евровидение-2019 предложили отправить 51-летнего Филиппа Киркорова. Инициативу высказал член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Он напомнил, что ранее артист уже участвовал в конкурсе.

"У Филиппа Киркорова на этот счет как раз есть незакрытый гештальт. Он в 90-х годах не смог покорить этот конкурс, затем предпринял попытки это сделать руками других артистов", отметил Манукян.

64-й международный музыкальный конкурс Евровидение в 2019 году пройдет в Израиле с 14 по 18 мая. В конце октября был озвучен девиз "Евровидения-2019" — "Позволь себе мечтать".

В качестве ведущих выступят шоумен Эрез Таль и топ-модель Бар Рафаэли. Окончательное решение по ведущим будет принято после согласования с Европейским вещательным союзом (European Broadcasting Union, EBU), передают Известия.