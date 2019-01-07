Около Турции затонул корабль с россиянами и украинцами на борту, есть погибшие

Около Турции затонул корабль с россиянами и украинцами на борту, известно о двух погибших, по другим данным погибших не менее шести. Грузовое судно "Волга-Балт" шло под флагом Панамы.

Сообщение о ЧП с кораблем поступило турецким спасателям сегодня утром. Судно находилось в 80 км от берега провинции Самсун. К месту были направлены вертолеты. Удалось спсти семь членов экипажа из 13, находившихся на борту. Двое найдены мертвыми.

Экипаж судна состоял из девяти граждан Украины, двух граждан Азербайджана и двух россиян, передает РИА Новости.

Отметим, что сегодня же произошло другое странное событие с российским моряком в этом районе - российский гражданин, капитан корабля Канопус найден мертвым в своей каюте. Судно в это время двигалось в сторону Дарданелл. Сообщается, что сейчас "Канопус" стоит в турецком порту Чанаккале