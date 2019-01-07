Ночные богослужения в честь Рождества посетили 2,6 миллиона верующих

В рождественских церковных службах приняли участие 2,6 млн россиян. Ночные богослужения прошли в 5,8 тыс. городов по всей стране. Об этом сообщает Министерство внутренних дел России.

Правопорядок на рождественских мероприятиях обеспечивали 44,3 тысячи сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители добровольных народных дружин и общественных формирований.

Места проведения религиозных мероприятий были предварительно обследованы сотрудниками полиции. Организацию дорожного движения на территориях, прилегающих к храмам и монастырям, осуществляли представители Госавтоинспекции.

Принятыми мерами в период проведения рождественских богослужений нарушений правопорядка не допущено.