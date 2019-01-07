07 Января 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

В получении томоса от Варфоломея участвовал криминальный "авторитет" Нарик

В церемонии подписания томоса раскольнической "единой церкви" Украины в Стамбуле принимал участие днепропетровский криминальный "авторитет" Нарик. Ранее он был замечен на первом же молебне нового лидера раскола Сергея Думенко (Епифания) с президентом Петром Порошенко.
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Нарик (Александр Петровский-Налекрешвили) проходил в начале 2000-х по материалам МВД как лидер организованный преступной группировки, которую создал в начале 90-х. В 2005 году бежал с Украины, а ряд его сообщников были задержаны. Депутат Рады Виталий Куприй ранее отмечал, что Порошенко ввел Нарика в свое ближайшее окружение. Он обратил внимание на присутствие Нарика и в этот раз.

"Такое знаменательное событие, как получение томоса, состоялась в окружении уголовного мира. На фото справа от спикера Верховной рады Парубия в синем галстуке стоит житель города Днепр Александр Петровский (Налекрешвили), известный в преступном мире как Алик Нарик. Сейчас это приближенное к президенту Порошенко лицо с особым статусом. Очевидно, что для того, чтобы остаться на второй срок, "гарант" опирается не только на админресурс и подкуп избирателей. Не последнюю скрипку в избирательном процессе сыграют люди, у которых руки по локоть в крови", - написал Куприй.

томос, Нарик, Алексадр Петровский-Налекрешвили, Андрей Парубий, криминал(2019)|Фото: Facebook, Вячеслав Поездник

Криминальный авторитет Нарик (справа, он же Александр Петровский-Налекрешвили) получает томос об "автокефалии"

Провластный Центр контент-анализа заявил в Facebook, что информация о присутствии Нарика имеет цель "испортить украинцам праздник от получения томоса об автокефалии, заставив их говорить о таком безусловно незначительном событии, как чье-то присутствие на церемонии".

По данным "Страны", которая первой "вычислила" Нарика в Стамбуле, Петровский-Нареклешвили-Нарик сыграл активную роль в финансовом обеспечении процесса по созданию "единой церкви" раскольников.

Волонтер Юрий Касьянов написал с иронией, что Нарик имел полное право присутствовать на церемонии подписания:

"История с Нариком простая: это он купил Томос для Петра Алексеевича, который даже в таком историческом вопросе пожадничал. Поэтому не спрашивайте, что там делал Нарик; ведь это его Томос. Собственный".

Не менее иронично написал журналист Денис Гороховский:

"Судя по тому, насколько Нарик близок с гарантом, есть вариант, что Днепр снова переименуют в Днепропетровск, просто уже в честь другого Петровского".

Артем Ищенко пошутил, что "обычно по субботам Нарик иудей, а по воскресеньям православный. Но сегодня он сделал исключение". Имея в виду дружбу Нарика с иудейской общиной Днепропетровска, о которой говорится на сайте фонда его имени "Солидарность", и тот факт, что томос выписывался в субботу.

Напомним, Накануне.RU писало о том, что "единая церковь" раскольников оказалась связанной с криминальным миром.

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В получении томоса от Варфоломея участвовал криминальный "авторитет" Нарик

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Теги: Украина, томос, церковь, криминал, Нарик



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