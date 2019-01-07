07 Января 2019
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Экономика В России

Профсоюзы предлагают считать МРОТ реально - на уровне 25 тысяч рублей

 

Глава российской федерации профсоюзов Михаил Шмаков отметил, что МРОТ нужно рассчитывать, исходя из минимального потребительского бюджета - этот критерий уже учитывается в Москве и Татарстане для определения минимального размера оплаты труда.

"Мы будем настаивать, чтобы "корзину" расширили до размера минимального потребительского бюджета. Его размер примерно вдвое больше, чем нынешняя стоимость потребительской корзины - примерно 25 тысяч рублей", - заявил глава профсоюзов в интервью РГ.

Расходы на продукты питания при этом должны составлять не более трети всех расходов на потребительские товары и услуги, а объем их потребления должен быть пересмотрен на основе современных рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов.

Что касается действующей потребительской корзины, то она предполагает, что человек должен тратить на продукты питания около 50 процентов своих доходов, в то время как на непродовольственные товары и услуги остается всего по 25 процентов. "Чем выше уровень доходов граждан, - поясняет Шмаков, - тем меньше они тратят на продукты питания и больше на непродовольственные товары и услуги. Таким образом, величина прожиточного минимума, рассчитанная на основе потребительской корзины, "закрепляет" граждан в положении бедности".

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Профсоюзы предлагают считать МРОТ реально - на уровне 25 тысяч рублей

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Теги: мрот, потребительская корзина



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Ранее 07.01.2019 15:37 Мск В Госдуме высказываются за удвоение МРОТ, а в Совфеде сомневаются - денег нет

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