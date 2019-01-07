Реагирует, общается с мамой, появился голос. Выживший при обрушении в Магнитогорске ребенок пришел в себя

Мальчик, которого спасли из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске, пришел в себя. Об этом сегодня сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова. По ее словам, мальчик активно реагирует, общается с мамой, у него появился голос.

"Это означает, что осложнений в связи с длительным пребыванием на искусственной вентиляции легких нет", - отметила министр.

"Мама психологически еще не вышла из состояния стресса, конечно, и все ее тревоги и страхи, они пока сохраняются. Но вместе с тем мама отмечает тоже улучшение состояния ребенка, это ее, естественно, очень радует. В целом она хорошо устроена", - отметила Скворцова.

Напомним, мальчика удалось спасти после почти суток с момента обрушения. По официальным данным минздрава Челябинской области, у ребенка наблюдаются серьезные обморожения, также у мальчика закрытая черепно-мозговая травма. Ребенок был доставлен в Москву.