"Надежно и не бросается в глаза". Трамп рассказал, почему решил сделать "великую мексиканскую стену" стальной

Президент США Дональд Трамп не теряет решимости отделиться от Мексики стеной. Ранее Трамп показывал эскиз ограждения, похожий на частокол острых прутов, а сегодня он объяснил, что забор будет выполнен из металла, а не бетона, поскольку так надежнее и выглядит менее навязчиво.

"Теперь мы планируем стальной барьер, а не бетонный. Сталь сильнее и не так бросается в глаза. Хорошее решение, и сделано в США", - написал глава Штатов в Twitter.