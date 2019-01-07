Десантный корабль ВМС США причалил в Румынии

Американский десантный корабль "Форт Макгенри" под присмотром российского сторожевого судна "Пытливый" проследовал в румынский порт Констанца. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Напомним, накануне стало известно, что корабль ВМС США прошел Дарданеллы и двинулся в Черное море. "Форт Макгенри" - один из восьми американских кораблей типа десантный транспорт-док "Уитби Айленд". Суда этого типа снабжены доковой камерой для четырёх транспортных судов на воздушной подушке, предназначенных для высадки морской пехоты и боевой техники. "Форт" плавает уже 33 года, приписан к базе в Литтл-Крик. В акватории Черного моря по закону он может провести только 21 день.