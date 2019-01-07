07 Января 2019
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Армия и ВПК В России За рубежом

Десантный корабль ВМС США причалил в Румынии

Американский десантный корабль "Форт Макгенри" под присмотром российского сторожевого судна "Пытливый" проследовал в румынский порт Констанца. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Напомним, накануне стало известно, что корабль ВМС США прошел Дарданеллы и двинулся в Черное море. "Форт Макгенри" - один из восьми американских кораблей типа десантный транспорт-док "Уитби Айленд". Суда этого типа снабжены доковой камерой для четырёх транспортных судов на воздушной подушке, предназначенных для высадки морской пехоты и боевой техники. "Форт" плавает уже 33 года, приписан к базе в Литтл-Крик. В акватории Черного моря по закону он может провести только 21 день.

 

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Десантный корабль ВМС США причалил в Румынии

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Теги: корабль, вмс сша, форт макгенри, констанца



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