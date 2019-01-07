"Трещины косметические". Мэр Магнитогорска о пострадавшем от взрыва доме

Глава Магнитогорска Сергей Бердников заявил, что трещины, которыми пошли стены пострадавшего при взрыве дома, не опасны и являются косметическими дефектами.

По словам градоначальника, дом обследован, по конкретным обращениям проведены экспертизы. Трещины наблюдали в течение трех дней и они не показали динамики. "Получается, эти трещины - косметического характера: то есть это штукатурка, замазка вывалилась откуда-то. Такого плана. Конструктивные, несущие элементы повреждений не имеют", - сказал мэр.

Напомним, дом решено не расселять, лишь на время демонтажа обрушившихся конструкций будут отселены соседние подъезды.