В США раздали "Золотые глобусы"

В ночь на 7 января в США прошла церемония вручения статуэток "Золотой глобус" - второй по престижности премии после "Оскара" в США. Награды вручает ассоциация иностранных журналистов, аккредитованных в Голливуде. Статуэтка, которую вручают победителям, представляет собой миниатюрный глобус из цинка, покрытый позолотой и обвитый кинолентой, установленный на четырехгранной колонне из мрамора.

Лучшим драматическим фильмом года признана "Богемская рапсодия" - байопик Фредди Меркьюри и история становления группы Queen. За этот же фильм актер Рами Малек получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший актер в драматическом фильме".

Лучшей комедией года стала картина "Зеленая книга". Фильм уже был отмечен Национальным советом кинокритиков как лучший фильм года. Лента повествует о реальной истории путешествия известного джазового пианиста Дона Ширли и его водителя и охранника Тони Липа по югу США в 1962 году. В пути они пользуются так называемой "Зеленой книгой", в которой указаны безопасные места для афроамериканцев.

Лучшим драматическим сериалом признали ленту "Американцы" о работающих в США советских разведчиках, сотрудниках КГБ, которые под видом американцев живут в США.

Режиссером года назвали мексиканца Альфонсо Куарона за фильм "Рома" о драматической судьбе мексиканской семьи в 1970-х годах. Картина также получила "Золотой глобус" в категории "Лучший иностранный фильм".

Американская исполнительница Гленн Клоуз удостоена награды "Золотой глобус" в номинации "Лучшая актриса в драматическом фильме" за роль в картине "Жена" о непростых отношениях семейной пары.

Лучшим комедийным актером признали Кристиана Бэйла за роль в фильме "Власть" об американском политике Дике Чейни, который в 2001-2009 годах занимал пост вице-президента США в администрации Джорджа Буша - младшего. Роль Чейни и исполнил до неузнаваемости преобразившийся Бэйл, а экс-президента сыграл обладатель "Оскара" Сэм Рокуэлл. "Власть" была номинирована на шесть статуэток, в том числе за сценарий, режиссуру и лучшую женскую роль второго плана.

Лучшей комедийной актрисой назвали британку Оливию Колман за роль в картине "Фаворитка". Лента греческого режиссера Йоргоса Лантимоса повествует о дворе королевы Анны Стюарт.

Лучшим актером сериала стал Майкл Дуглас за исполнение главной роли в сериале "Метод Комински" о популярном в прошлом актере.

Лучший актер второго плана - Махершала Али получил награду за роль в картине "Зеленая книга". Лучшая актриса второго плана - Реджина Кинг награждена за роль в картине "Если Бил-стрит могла бы заговорить". Картина повествует о судьбе человека, который попал в тюрьму по ложному обвинению в изнасиловании.

Источник: ТАСС