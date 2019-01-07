В США раздали "Золотые глобусы"

07 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Опрос: главное событие года – пенсионная "реформа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество За рубежом

В США раздали "Золотые глобусы"

В ночь на 7 января в США прошла церемония вручения статуэток "Золотой глобус" - второй по престижности премии после "Оскара" в США. Награды вручает ассоциация иностранных журналистов, аккредитованных в Голливуде. Статуэтка, которую вручают победителям, представляет собой миниатюрный глобус из цинка, покрытый позолотой и обвитый кинолентой, установленный на четырехгранной колонне из мрамора.

Лучшим драматическим фильмом года признана "Богемская рапсодия" - байопик Фредди Меркьюри и история становления группы Queen. За этот же фильм актер Рами Малек получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший актер в драматическом фильме".

Лучшей комедией года стала картина "Зеленая книга". Фильм уже был отмечен Национальным советом кинокритиков как лучший фильм года. Лента повествует о реальной истории путешествия известного джазового пианиста Дона Ширли и его водителя и охранника Тони Липа по югу США в 1962 году. В пути они пользуются так называемой "Зеленой книгой", в которой указаны безопасные места для афроамериканцев.

Лучшим драматическим сериалом признали ленту "Американцы" о работающих в США советских разведчиках, сотрудниках КГБ, которые под видом американцев живут в США.

Режиссером года назвали мексиканца Альфонсо Куарона за фильм "Рома" о драматической судьбе мексиканской семьи в 1970-х годах. Картина также получила "Золотой глобус" в категории "Лучший иностранный фильм".

Американская исполнительница Гленн Клоуз удостоена награды "Золотой глобус" в номинации "Лучшая актриса в драматическом фильме" за роль в картине "Жена" о непростых отношениях семейной пары.

Лучшим комедийным актером признали Кристиана Бэйла за роль в фильме "Власть" об американском политике Дике Чейни, который в 2001-2009 годах занимал пост вице-президента США в администрации Джорджа Буша - младшего. Роль Чейни и исполнил до неузнаваемости преобразившийся Бэйл, а экс-президента сыграл обладатель "Оскара" Сэм Рокуэлл. "Власть" была номинирована на шесть статуэток, в том числе за сценарий, режиссуру и лучшую женскую роль второго плана.

Лучшей комедийной актрисой назвали британку Оливию Колман за роль в картине "Фаворитка". Лента греческого режиссера Йоргоса Лантимоса повествует о дворе королевы Анны Стюарт.

Лучшим актером сериала стал Майкл Дуглас за исполнение главной роли в сериале "Метод Комински" о популярном в прошлом актере.

Лучший актер второго плана - Махершала Али получил награду за роль в картине "Зеленая книга". Лучшая актриса второго плана - Реджина Кинг награждена за роль в картине "Если Бил-стрит могла бы заговорить". Картина повествует о судьбе человека, который попал в тюрьму по ложному обвинению в изнасиловании.

Источник: ТАСС

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В США раздали "Золотые глобусы"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: золотой глобус, богемская рапсодия, зеленая книга



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 260

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети