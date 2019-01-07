Выезд платный: в Японии ввели налог для желающих покинуть страну

Правительство Японии ввело плату за выезд из страны. Налог в тысячу иен будет включен в стоимость билета на самолет или морское судно.

Платный выезд будет распространяться и на граждан Японии, решивших покинуть периметр, и на туристов, проведших в стране восходящего солнца более суток. Освобождены от налога транзитные туристы, послы и официальные делегации, а также дети до двух лет. Такое нововведение должно пополнить бюджет Японии на 50 млрд иен (30 млрд руб.)

Это первый налог в стране за 27 лет. Вырученные миллиарды планируется потратить на улучшение качества иммиграционных и туристических услуг, повышение безопасности и развитие безналичных способов оплаты, передает Интерфакс.