"Секретно". Делу о взрыве в Магнитке присвоен особый статус?

Расследование взрыва в жилом доме Магнитогорска, возможно, засекретили. О таком решении сообщает Telegram-канал Незыгарь со ссылкой на свои источники.

"Руководитель Следственного комитета Бастрыкин присвоил уголовному делу о взрыве в жилом доме в Магнитогорске гриф "Секретно", - пишет Незыгарь.

По данным канала, на последнем внутреннем совещании силовиков в Магнитогорске сообщено, что "при взрыве в доме был и газ, и устройство. Результата экспертизы пока нет".

Информатор канала сообщил, что сейчас идет экспертиза внутренних устройств и сетей, поскольку именно эту версию желательно сделать основной, но по факту газовые коммуникации обслуживались без серьезных недочетов.

Напомним, при взрыве газа в многоэтажке, произошедшем рано утром 31 декабря, погибли 39 человек. Ранее появлялись и опровергались сведения об обнаружении следов взрывчатых веществ.