07 Января 2019
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Политика В России Крым

Большой десантный корабль ВМС США направляется в Черное море

Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry направляется в Черное море через пролив Дарданеллы. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении пресс-службы 6-го флота ВМС США.

"Fort McHenry... начал прохождение пролива Дарданеллы в северном направлении, он идет в Черное море", - сообщает пресс-служба.

"Отправка Fort McHenry в Черное море подтверждает нашу коллективную решимость обеспечивать безопасность в Черном море и подчеркивает наше тесное взаимодействие с союзниками по НАТО и партнерами в регионе", - заявила вице-адмирал Лиза Франкетти, командующая 6-м флотом ВМС США, который базируется в Неаполе, пишет ТАСС.

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Большой десантный корабль ВМС США направляется в Черное море

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Теги: черное море, вмс сша, корабль



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