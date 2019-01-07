В ДТП под Ивделем погибли 3 человека

ДТП под Ивделем унесло жизни троих человек, еще пятеро, в том числе трое несовершеннолетних, с травмами доставлены в больницу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

ДТП случилось 6 января около 14.30 на 15 км региональной автодороги Ивдель – ХМАО. По одной из версий, житель поселка Тюменской области за рулем "Киа Рио" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Пежо".

Водитель "Киа Рио", мужчина 1991 года рождения, и две его пассажирки – 1992 и 1966 года рождения погибли на месте.

В городскую больницу города Ивдель с травмами различной степени тяжести доставлены пять человек: 13-летняя пассажирка "Киа Рио", а также семья из Югорска из салона "Пежо" - отец-водитель 1979 года рождения, супруга 1978 года рождения и две сестры 2001 года рождения.