В ДТП под Ивделем погибли 3 человека

07 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Опрос: главное событие года – пенсионная "реформа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

В ДТП под Ивделем погибли 3 человека

ДТП под Ивделем унесло жизни троих человек, еще пятеро, в том числе трое несовершеннолетних, с травмами доставлены в больницу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

ДТП случилось 6 января около 14.30 на 15 км региональной автодороги Ивдель – ХМАО. По одной из версий, житель поселка Тюменской области за рулем "Киа Рио" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Пежо".

Водитель "Киа Рио", мужчина 1991 года рождения, и две его пассажирки – 1992 и 1966 года рождения погибли на месте.

В городскую больницу города Ивдель с травмами различной степени тяжести доставлены пять человек: 13-летняя пассажирка "Киа Рио", а также семья из Югорска из салона "Пежо" - отец-водитель 1979 года рождения, супруга 1978 года рождения и две сестры 2001 года рождения.

дтп ивдель - хмао(2019)|Фото: ОГИБДД МО МВД России Ивдельский

дтп ивдель - хмао(2019)|Фото: ОГИБДД МО МВД России Ивдельский

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В ДТП под Ивделем погибли 3 человека

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дтп под ивделем, ивдель - хмао



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 248

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети