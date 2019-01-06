07 Января 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Бастующим от голода шахтерам Донбасса СБУ угрожает тюрьмой и увольнением

В Угледаре Донецкой области Украины уже не первый месяц идет тихий голодный бунт. Шахтерам не платят зарплату, хотя уголь добывается. Такая ситуация с временными улучшениями продолжается с 2014 года, пишет издание "Страна".
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Жена одного из горняков говорит, что все запуганы, на визиты в высокие кабинеты удается собрать лишь очень небольшие инициативные группы. Ее муж получил только зарплату за октябрь, в семье трое детей.

"Я вчера пришел в профсоюз и сказал: "Мне нечего есть, в шахту не могу собрать себе тормозок". В ответ лишь пожали плечами", - цитирует издание одного из шахтеров.

По его словам, люди молчат, боясь, чтобы их не уволили.

"Перед Днем шахтера один из работников спровоцировал остальных спуститься в шахту и не выходить, пока не отдадут зарплату. Задержка тогда была 2,5 месяца. Директор вычислил при помощи начальника участка зачинщика и уволил его. Другой раз, когда трассу перекрывали, чтоб выплатили деньги, на следующий день к людям приехал сотрудник СБУ и пытался повесить сразу три статьи общим сроком 8 лет", - сказал он.

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец отмечает, что шахтерам не платят по всей стране. Из 33 государственных шахт лишь 4 условно являются неубыточными.

2 января несколько шахтеров в соседнем Курахово начали голодовку, требуя выплатить долги начиная с сентября. Как сообщало Накануне.RU, голодовки и забастовки шахтеров периодически вспыхивают по всей Украине.

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Бастующим от голода шахтерам Донбасса СБУ угрожает тюрьмой и увольнением

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Теги: Украина, Донбасс, шахта, зарплата, забастовка



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