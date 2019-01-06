Иностранные студенты устроили массовую драку в общежитии московского вуза

В общежитии Национального исследовательского Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ) студенты из Китая и Афганистана учинили массовую драку. Как пояснили в пресс-службе вуза, причиной потасовки стала перестановка мебели.

Инцидент произошел 5 января примерно в 18.00 на территории студенческого городка МГСУ.

"На почве перестановки мебели произошла бытовая ссора соседей по комнате в общежитии: нескольких обучающихся третьего курса граждан иностранных государств (Китая и Афганистана). В результате последовавшей за ссорой драки, участие в которой приняли восемь иностранных обучающихся, включая нескольких примкнувших к конфликтующим студентам соотечественников, трое граждан Китайской Народной Республики получили незначительные ушибы и ссадины, им оказана медицинская помощь", - рассказали ТАСС в пресс-службе НИУ МГСУ.

В конфликте принимали участие до 20 человек, пострадали пятеро - граждане Китая, сообщает РЕН ТВ.

"Молодые люди не смогли договориться о том, кто где будет спать. Один из студентов попросил у другого поменяться койкой. Но тот не согласился. Тогда ссора между двумя студентами переросла в побоище с участием их товарищей", - передает телеканал.

Руководство вуза инициировало дисциплинарное расследование.