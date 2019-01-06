06 Января 2019
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Происшествия

Водитель "Тойоты", ставшей причиной ДТП с 4 жертвами, мог быть под наркотиками

Водитель "Тойоты", ставшей причиной ДТП с четырьмя жертвами на автодороге Курган-Тюмень, мог быть под действием наркотиков. За несколько минут до аварии он на пешеходном переходе сбил женщину и скрылся с места происшествия. В прошлом году 39-летнего водителя иномарки дважды задерживали за вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения, суд лишил его права управления транспортом на три года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.

ДТП на трассе Курган-Тюмень произошло в 10.35. На 194-м километре автодороги "Тойота Королла" выехала на встречную полосу, что подтверждается данными видеорегистратора, и на полном ходу столкнулась с "Рено Дастер". В "Рено" находились четыре человека: семья из села Червишево ехала в гости к родственникам в Тюмень. В результате сильного удара погибли 53-летний мужчина, его 11-летняя дочь, а также 67-летняя бабушка девочки. 41-летняя пассажирка "Рено", мама ребенка, госпитализирована с тяжелыми травмами.

39-летний водитель "Тойоты", проживающий в Тюмени, погиб. В прошлом году мужчина дважды задерживался сотрудниками ГИБДД за вождение автомобилем в состоянии наркотического опьянения и был лишен судом права управления транспортом на три года. Был ли он под воздействием наркотиков в этот раз, установит экспертиза.

Известно, что за несколько минут до смертельного ДТП та же "Тойота" сбила женщину на пешеходном переходе на ул.Червишевский тракт, 88 и, не останавливаясь, скрылась с места наезда. В результате 30-летняя тюменка получила серьезные ранения.

дтп Тюмень-Курган(2019)|Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

дтп Тюмень-Курган(2019)|Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

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Водитель "Тойоты", ставшей причиной ДТП с 4 жертвами, мог быть под наркотиками

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Теги: дтп, Тюмень-Курган



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