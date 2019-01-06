06 Января 2019
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Политика За рубежом Украина

Американские сенаторы раскритиковали политику властей Украины

Американские сенаторы раскритиковали политику властей Украины на встрече с представителями нескольких украинских общественных организаций, пишет International Policy Digest.

По мнению конгрессменов, Украина является "неуправляемой проблемой" для Соединенных Штатов и Евросоюза, поскольку в стране растет уровень агрессии и число радикально настроенных граждан.

Под критику американцев попала и экономическая политика киевских властей. Парламентарии обратили внимание на ошеломляющую коррупцию и непродуктивные расходы на конфликт на Донбассе, которые сводят на нет усилия международных финансовых институтов.

Кроме того, сенаторы обвинили президента Украины Петра Порошенко в использовании правоохранительных органов для выполнения политических задач и преследования своих оппонентов, пишут "Известия".

5 января стало известно, что задекларированный доход Порошенко за 2018 г. вырос в 82 раза. Наибольший доход украинский лидер получил от компании Rothschild Trust.

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Американские сенаторы раскритиковали политику властей Украины

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Теги: украина, сенаторы сша, порошенко



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