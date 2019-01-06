Американские сенаторы раскритиковали политику властей Украины
Американские сенаторы раскритиковали политику властей Украины на встрече с представителями нескольких украинских общественных организаций, пишет International Policy Digest.
По мнению конгрессменов, Украина является "неуправляемой проблемой" для Соединенных Штатов и Евросоюза, поскольку в стране растет уровень агрессии и число радикально настроенных граждан.
Под критику американцев попала и экономическая политика киевских властей. Парламентарии обратили внимание на ошеломляющую коррупцию и непродуктивные расходы на конфликт на Донбассе, которые сводят на нет усилия международных финансовых институтов.
Кроме того, сенаторы обвинили президента Украины Петра Порошенко в использовании правоохранительных органов для выполнения политических задач и преследования своих оппонентов, пишут "Известия".
5 января стало известно, что задекларированный доход Порошенко за 2018 г. вырос в 82 раза. Наибольший доход украинский лидер получил от компании Rothschild Trust.