Американские сенаторы раскритиковали политику властей Украины

Американские сенаторы раскритиковали политику властей Украины на встрече с представителями нескольких украинских общественных организаций, пишет International Policy Digest.

По мнению конгрессменов, Украина является "неуправляемой проблемой" для Соединенных Штатов и Евросоюза, поскольку в стране растет уровень агрессии и число радикально настроенных граждан.

Под критику американцев попала и экономическая политика киевских властей. Парламентарии обратили внимание на ошеломляющую коррупцию и непродуктивные расходы на конфликт на Донбассе, которые сводят на нет усилия международных финансовых институтов.

Кроме того, сенаторы обвинили президента Украины Петра Порошенко в использовании правоохранительных органов для выполнения политических задач и преследования своих оппонентов, пишут "Известия".

5 января стало известно, что задекларированный доход Порошенко за 2018 г. вырос в 82 раза. Наибольший доход украинский лидер получил от компании Rothschild Trust.