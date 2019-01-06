06 Января 2019
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

Пострадавшего в ДТП с автобусом в Югре перевели из реанимации

Один из двух тяжело пострадавших в массовом ДТП с участием автобуса в Югре переведен из реанимации.

"Один переведен из реанимационного отделения в хирургическое, еще один пока в реанимации", - сообщил РИА Новости руководитель регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

Глава депздрава также добавил, что первые выписки других пострадавших планируются в течение первых рабочих дней нового года, после 9-10 января.

Напомним, 29 декабря 2018 г. на 817-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в том числе автобуса, перевозившего вахтовиков. Шесть человек погибли, 18 получили травмы различной степени тяжести. СКР возбудил уголовное дело.

ДТП место происшествия автобус(2018)|Фото:пресс-служба СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре

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Пострадавшего в ДТП с автобусом в Югре перевели из реанимации

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Теги: дтп в югре, нефтеюганский район, дтп с участием автобуса, вахтовики



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