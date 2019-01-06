Пострадавшего в ДТП с автобусом в Югре перевели из реанимации

Один из двух тяжело пострадавших в массовом ДТП с участием автобуса в Югре переведен из реанимации.

"Один переведен из реанимационного отделения в хирургическое, еще один пока в реанимации", - сообщил РИА Новости руководитель регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

Глава депздрава также добавил, что первые выписки других пострадавших планируются в течение первых рабочих дней нового года, после 9-10 января.

Напомним, 29 декабря 2018 г. на 817-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в том числе автобуса, перевозившего вахтовиков. Шесть человек погибли, 18 получили травмы различной степени тяжести. СКР возбудил уголовное дело.