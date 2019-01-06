В Магнитогорске снесут 2 подъезда дома, в котором произошло обрушение

Седьмой и восьмой подъезды дома по Карла Маркса, 164 в Магнитогорске снесут. На объекте ведется подготовка к демонтажу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Челябинской области.

"Проведенная экспертиза рекомендует на время демонтажа отселить жителей пятого и шестого подъездов. Это будет выполнено", - добавили в пресс-службе областного правительства.

После завершения демонтажа седьмого и восьмого подъездов будет проведена еще одна проверка всех оставшихся подъездов дома. Окончательные решения будут приниматься на основании этой экспертизы.

На текущий момент подано 27 заявлений на аренду жилья. Семьям и жителям будет выплачиваться до 15 тыс. руб. в месяц в течение одного квартала. В двух пунктах временного размещения зарегистрирован 21 человек, фактически проживают 16. Детей среди них нет.

Напомним, обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса произошло утром 31 декабря. 35 квартир разрушены полностью, 10 - частично. Причина - взрыв газа. Погибли 39 человек.

Сейчас жители соседних подъездов выносят из квартир свои вещи. Те, у кого есть возможность, уезжают, передает корреспондент Накануне.RU с места событий.