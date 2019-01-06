"Его высокопревосходительству Петру Порошенко". Что написано в томосе Варфоломея

Обнародован выписанный раскольнической "единой церкви" Украины томос стамбульского патриарха Варфоломея. В нем, в частности, говорится, что он выписан не только ее лидеру Сергею Думенко (Епифанию), но и "Его Высокопревосходительству Президенту страны господину Петру Порошенко". Сам документ имеет ряд примечательных особенностей.

В тексте "томоса" приводятся несколько заведомо ложных утверждений. Так, сказано, что Фанар является "уважаемым Центром православия", а церковь раскольников признает его своим главой, "как и другие патриархи и предстоятели". На самом деле в православии нет и никогда не было никакого центра, а само это учение является произвольным измышлением Фанара. Также ни одна автокефальная церковь не признает его своим главой, что составляет коренное отличие Православной Церкви от католической, где над всеми стоит римский папа. Это учение Фанара неофициально называется "восточным папизмом".

Но наиболее интересно то, что настоящая автокефальная церковь по определению не может иметь никакого зарубежного главу. Это указывает на то, что новая структура будет подчиняться Фанару, к которому будет обращаться по всем спорным вопросам. Этот пункт даже специально прописан.

В "томосе" признается, что решение объявить "автокефалию" продиктовано политическими мотивами - "поскольку Украина получила политическую независимость, а государственные и церковные руководители почти 30 лет горячо просят церковного самоуправления". Это еще одно ложное утверждение. На самом деле каноническая УПЦ никогда не просила автокефалию и выступает против этого как политического проекта. А УПЦ является самоуправляемой с момента своего создания в 1990 году. Сама же идея изменять церковные границы в соответствии с политическими является еретической и называется ересью филетизма.

Интересно, что Фанар, дав своим раскольникам "автокефалию", позаботился также о своем "экзархате" на территории Украины. Так, "права вселенского престола на экзархат на Украине и священные ставропигии сохраняются и не могут быть уменьшены".

Еще одним характерным моментом является то, что Фанар прибрал к рукам все зарубежные приходы раскольников, преимущественно из киевского "патриархата".

"Все существующие церкви теперь подчиняются, согласно порядку, вселенскому престолу, который имеет канонические полномочия в диаспоре, так как юрисдикция этой церкви [раскольников] ограничивается территорией украинского государства", - сказано в "томосе".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 5 января в Стамбуле Варфоломей подписал томос раскольнической "единой церкви" Украины в присутствии большой делегации из Киева, включая президента Петра Порошенко, министра иностранных дел Павла Климкина, спикера Рады Андрея Парубия и многих других министров. РПЦ назвала документ пустой бумагой, не имеющей никакой церковной силы. Согласно правилам Вселенских Соборов об общении с отлученными от Церкви, Константинопольский патриархат окончательно стал раскольническим и отпал от Церкви. Об этом заявил пресс-секретарь Патриарха Московского и Всея Руси священник Александр Волков.