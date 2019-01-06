Выплаты пострадавшим при трагедии в Магнитогорске увеличили до 93 миллионов

Объем региональный выплат пострадавшим при трагедии в Магнитогорске увеличен до 93 млн руб. О решении губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Накануне.RU сообщили в пресс-службе областного правительства.

Оператором федеральных выплат, распоряжение о которых подписал вчера премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, будет региональное правительство.

"В этой работе будут использоваться уже налаженные по региональным выплатам финансовые инструменты", - добавили в правительстве Челябинской области.

Напомним, вчера председатель российского правительства Дмитрий Медведев сообщил размер компенсации семьям погибших и пострадавших при обрушении дома в Магнитогорске. На эти цели из резервного фонда правительства будет выделено около 65 млн руб.

Обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса произошло утром 31 декабря. 35 квартир разрушены полностью, 10 - частично. Причина - взрыв газа. Погибли 39 человек.