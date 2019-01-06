В Югре горело месторождение "Роснефти" на площади 300 "квадратов"

В Ханты-Мансийском районе горело Приобское месторождение.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому округу – Югре, сообщение о возгорании печи выпаривания воды из нефти на Приобском месторождении поступило вчера в 22.34.

Пожару был присвоен третий, повышенный номер сложности, площадь возгорания предварительно составляет 300 кв. м.

Сегодня в 8.10 открытое горение удалось ликвидировать.

16 человек эвакуировали, никто не пострадал.

Северную часть Приобского месторождения, на которой и произошел пожар, разрабатывает дочерняя структура "Роснефти", компания "РН-Юганскнефтегаз".