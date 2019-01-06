В ДТП под Тюменью погибли 4 человека

Две иномарки столкнулись сегодня на 194-м километре федеральной автодороги Курган-Тюмень. В результате погибли четыре человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.

Происшествие случилось сегодня около 11.00 на 194-м километре федеральной автодороги Курган-Тюмень. По предварительным данным, "Тойота Королла" выехала на встречную полосу и столкнулась с "Рено Дастер". В аварии погибли оба водителя, а также двое пассажиров "Рено" с задних сидений - пожилая женщина и ребенок. Личности погибших устанавливаются. Пассажирка с переднего сиденья "Рено" доставлена в больницу с тяжелыми повреждениями.