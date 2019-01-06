В регионах подорожал бензин

В российских регионах снова начал дорожать бензин, повышение цен автомобилисты заметили в ночь на 5 января, передает корреспондент Накануне.RU.

В Свердловской области в ночь на 5 января стоимость топлива на ряде АЗС повысилась на 60-70 коп. за литр. В частности, автомобилисты отмечают повышение цен на заправках ЛУКОЙЛа.

В столице Башкирии сильнее всего дорожало дизельное топливо – на 80 коп. Цены повысились на заправках "Башнефти" и ЛУКОЙЛа. Автомобилисты в соцсетях делятся фото объявлений на АЗС, в них говорится о том, что рост цен связан с увеличением НДС с 1 января 2019 г. на 2%. Среди регионов Приволжского округа рост топливных цен отмечен на АЗС Удмуртии и Пензенской области.

Рост цен коснулся центральной России. В Смоленской области на заправках "Роснефти" и ЛУКОЙЛа автомобильный бензин разных марок подорожал на 65-77 коп., а стоимость дизельного топлива на отдельных заправках ЛУКОЙЛа выросла сразу на 1,3 руб. На 70 коп. подорожало топливо в Ивановской области.

На Камчатке цены на АЗС менялись дважды в течение ночи, сообщают местные СМИ со ссылкой на сотрудника заправки: сначала цены на АИ-92 увеличились на 90 коп., но к утру снизились на 13 коп. Однако на заправках "ННК- Камчатнефтепродукт" дизельное топливо за ночь подорожало сразу на 2,88 руб. до 53,23 руб. за литр.

Отметим, что Росстат дает официальные данные о динамике топливных цен с опозданием на неделю. Таким образом, статведомство предоставит цифры уже после новогодних каникул.

Как сообщало Накануне.RU, с января 2019 г. Правительство согласовало повышение цен на бензин на 1,7%, в течение года топливо будет дорожать на уровень инфляции. Напомним, по итогам 2018 г. дизельное топливо выросло в цене на 14,8%, автомобильный бензин – на 9,5%.