06 Января 2019
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Политика В России За рубежом

"Это не очень хорошая идея": Глава NASA объяснил отмену визита Рогозина в США

Директор НАСА Джим Брайденстайн сообщил, что отменил приглашение главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США, уступив интересам сенаторов.

Визит Рогозина в США был запланирован на февраль, но позднее НАСА проинформировало Роскосмос о переносе поездки на неопределенный срок.

"Мы слышали от многих сенаторов, что это (приглашение Рогозина в США - ред.) не очень хорошая идея, - заявил Брайденстайн в интервью американской газете Washington Post. - И я хотел подстроиться под интересы сенаторов, поэтому я отменил приглашение".

Ранее влиятельный американский сенатор от демократов Роберт Менендез заявил, что планирует представить в сенате резолюцию против временного снятия санкций с Рогозина. Минфин выдал разрешение на поездку Рогозина, чтобы он мог обсудить с НАСА дальнейшее сотрудничество. Сам глава Роскосмоса сообщал, что планируется встреча с представителями компании Boeing. Также Рогозин планировал посетить штаб-квартиру компании-оператора пусков ракет "Протон" и "Рокот" International Launch Services (ILS), пишет РИА Новости.

Как сообщали в "Роскосмосе", Рогозин поедет в США как в качестве главы "Роскосмоса", так и в качестве спецпредставителя. Под личными санкциями США и ЕС Рогозин находится с 2014 г.

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"Это не очень хорошая идея": Глава NASA объяснил отмену визита Рогозина в США

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Теги: рогозин, сша, наса, космос



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Ранее 05.01.2019 09:47 Мск NASA отменила визит Дмитрия Рогозина в США без объяснения причин

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