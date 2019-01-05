Информацию о гражданах, полученную из их биоматериала, хотят защитить законодательно

Роспотребнадзор выступил с законодательной инициативой защитить информацию о гражданах, полученную из их биоматериала.

Документ размещен на портале нормативно-правовых проектов.

Из сообщения следует, что биоматериал граждан содержит геномную информацию о людях, который позволяет беспрепятственно получить информацию о человеке.

Любой желающий в корыстных целях может получить информацию о состоянии здоровья человека, его поведении, образе жизни.