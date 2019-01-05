Правительство России даст пострадавшим от обрушения дома в Магнитогорске около 65 млн рублей

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев сообщил размер компенсации семьям погибших и пострадавших при обрушении дома в Магнитогорске.

"Подписано распоряжение о выплатах и пособиях семьям погибших и пострадавшим в результате обрушения жилого дома в Магнитогорске. На эти цели из резервного фонда правительства будет выделено около 65 млн рублей", - написал Медведев в своем Twitter.

Эти деньги придут на Южный Урал в течение 3 дней.

Как ранее сообщало Накануне.RU, ранее власти Южного Урала определились с размером компенсаций семьям жертв и пострадавших при обрушении дома в Магнитогорске.