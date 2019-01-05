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10-месячный младенец, которого спасли из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске, начал сам дышать

10-месячный младенец, которого спасатели достали из-под завалов обрушившегося 31 декабря дома в Магнитогорске, начал дышать самостоятельно.

Напомним, ребенок провел в руинах около 30 часов прежде чем его достали сотрудники МЧС.

Ранее мальчику успешно провели операцию.

Как сообщало Накануне.RU, подъезд жилого дома по улице Карла Маркса обрушился утром 31 декабря. 35 квартир разрушены полностью, 10 - частично. Предварительная причина - взрыв газа, в связи с происшествием состоится проверка газовых сетей в жилых домах уральского региона. В числе прочих, удалось спасти и 10-месячного ребенка, которого спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан.

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10-месячный младенец, которого спасли из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске, начал сам дышать

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Теги: Магнитогорск, обрушение дома, взрыв, ребёнок, младенец



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