На Южном Урале по факту ДТП с тремя погибшими возбуждено уголовное дело

05 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Опрос: главное событие года – пенсионная "реформа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Челябинская область

На Южном Урале по факту ДТП с тремя погибшими возбуждено уголовное дело

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смертельной аварии, которая произошла у села Кичигино в Увельском районе 29 декабря прошлого года.

29-летний водитель Volkswagen ехал со стороны Челябинска, превысил скорость, выехал на "встречку" и лоб в лоб столкнулся с Hyundai.

Три пассажира немецкого авто умерли от травм сразу после аварии, водителей отвезли в больницу.

"Водителю Volkswagen избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде", - сообщили Накануне.RU в ГИБДД Южного Урала.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Южном Урале по факту ДТП с тремя погибшими возбуждено уголовное дело

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Челябинск, Троицк, смерть, гибель, травмы, ГИБДД, уголовное дело



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 180

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети