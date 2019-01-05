На Южном Урале по факту ДТП с тремя погибшими возбуждено уголовное дело

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смертельной аварии, которая произошла у села Кичигино в Увельском районе 29 декабря прошлого года.

29-летний водитель Volkswagen ехал со стороны Челябинска, превысил скорость, выехал на "встречку" и лоб в лоб столкнулся с Hyundai.

Три пассажира немецкого авто умерли от травм сразу после аварии, водителей отвезли в больницу.

"Водителю Volkswagen избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде", - сообщили Накануне.RU в ГИБДД Южного Урала.