05 Января 2019
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РПЦ назвала "томос" Варфоломея пустой бумагой

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда подчеркнул, что врученный раскольнической "единой церкви" Украины в Стамбуле "томос" не имеет церковной силы.

"Томос – бумага, являющаяся результатом неуемных политических и личных амбиций. Подписанная в нарушение канонов и потому не обладающая никакой канонической силой", – написал он в Telegram.

Глава информационно-просветительского отдела канонической УПЦ архиепископ Климент (Вечеря) заявил, что Константинопольский патриарх Варфоломей нарушил все канонические правила.

"Этот документ создан и подписан с игнорированием абсолютно всех фундаментальных канонических правил, по которым живет не только наша церковь, но и все остальные поместные церкви", - сказал он.

Как сообщало Накануне.RU, в Стамбуле Варфоломей подписал документ об "автокефалии" раскольнической "единой украинской церкви". Согласно правилам Вселенских Соборов об общении с отлученными от Церкви, Константинопольский патриархат тоже стал раскольническим и отпал от Церкви. Об этом РПЦ заявила сразу после принятия Фанаром раскольников. Архиепископ Климент отметил, что впадение Варфоломея в раскол все могли наблюдать перед подписанием "томоса", когда он в прямом эфире служил с раскольниками.

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РПЦ назвала "томос" Варфоломея пустой бумагой

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Теги: Украина, томос, церковь, раскол, РПЦ



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Ранее 05.01.2019 16:14 Мск Лидер раскольников Украины приравнял Порошенко к Мазепе
Ранее 05.01.2019 14:43 Мск В Стамбуле подписали томос для раскольнической "единой церкви" Украины

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