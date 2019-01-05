05 Января 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Лидер раскольников Украины приравнял Порошенко к Мазепе

Лидер "единой церкви" украинских раскольников Сергей Думенко (Епифаний) поблагодарил украинского президента Петра Порошенко за "томос" от Стамбула и заявил, что имя олигарха теперь стоит рядом с именами киевских князей и гетмана Ивана Мазепы.

По словам Думенко, оно "навечно войдет в историю украинского народа и церкви рядом с именами правителей князей Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Константина Острожского и гетмана Ивана Мазепы". Последнее сравнение, впрочем, правомерно. Напомним, Мазепа почитается некоторыми на Украине за то, что предал царя Петра I.

Как сообщало Накануне.RU, в Стамбуле Константинопольский патриарх Варфоломей подписал документ об "автокефалии" раскольнической "единой украинской церкви". Согласно правилам Вселенских Соборов об общении с отлученными от Церкви, Константинопольский патриархат тоже стал раскольническим и отпал от Церкви. О впадении его в раскол РПЦ заявила сразу после принятия к себе раскольников.

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Лидер раскольников Украины приравнял Порошенко к Мазепе

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Теги: Украина, Петр Порошенко, церковь, раскол



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Ранее 05.01.2019 16:43 Мск РПЦ назвала "томос" Варфоломея пустой бумагой

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Ранее 05.01.2019 14:43 Мск В Стамбуле подписали томос для раскольнической "единой церкви" Украины

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