Лидер раскольников Украины приравнял Порошенко к Мазепе

Лидер "единой церкви" украинских раскольников Сергей Думенко (Епифаний) поблагодарил украинского президента Петра Порошенко за "томос" от Стамбула и заявил, что имя олигарха теперь стоит рядом с именами киевских князей и гетмана Ивана Мазепы.

По словам Думенко, оно "навечно войдет в историю украинского народа и церкви рядом с именами правителей князей Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Константина Острожского и гетмана Ивана Мазепы". Последнее сравнение, впрочем, правомерно. Напомним, Мазепа почитается некоторыми на Украине за то, что предал царя Петра I.

Как сообщало Накануне.RU, в Стамбуле Константинопольский патриарх Варфоломей подписал документ об "автокефалии" раскольнической "единой украинской церкви". Согласно правилам Вселенских Соборов об общении с отлученными от Церкви, Константинопольский патриархат тоже стал раскольническим и отпал от Церкви. О впадении его в раскол РПЦ заявила сразу после принятия к себе раскольников.