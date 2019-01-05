В Стамбуле подписали томос для раскольнической "единой церкви" Украины

В турецком Стамбуле подписали томос для неканонической церкви Украины, на церемонии присутствует президент Петр Порошенко, пишет Газета.Ru.

Константинопольский патриарх Варфоломей подписал документ об автокефалии 5 января. Уже на следующий день его передадут новому лидеру раскольнической "единой церкви" Епифанию.

Как ранее сообщало Накануне.RU, подписанием томоса Порошенко планирует набрать голоса на президентских выборах. Сейчас после получения томоса президент Украины отправится в тур по 17 городам, где примет участие в службах. Это подтверждает, что раскольническая "автокефалия" является политическим проектом, о чем предупреждал предстоятель канонической УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.