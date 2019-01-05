Британская разведка наняла эксперта по химоружию еще до инцидента в Солсбери с отравлением Скрипалей

Хакеры из сообщества Anonymous опубликовали документы, которые доказывают, что разведслужбы Великобритании наняли специалиста по химоружию незадолго до отравления Юлии и Сергея Скрипалей в Солсбери, пишет РИА "Новости".

Эти документы были взяты из проекта английского правительства Integrity Initiative, который действовал против России и тщательным образом вмешивался в дело об отравлении Скрипалей.

В опубликованных документах говорится, что сотрудники проекта предлагали выслать из Великобритании российских дипломатов. Также в документах есть информация, что сотрудники британских спецслужб контактировали с вербовщиком и соседом Сергея Скрипаля.