В США задержан гражданин России, которого обвиняют в попытке вывезти из штатов военную технику

Сотрудники ФБР на острове Сайпан задержали гражданина России Дмитрия Макаренко 1979 года рождения, его обвиняют в вывозе из США тепловизоров и приборов ночного видения, а также в отмывании денежных средств, пишет ТАСС.

Отмечается, что власти США не сообщили российской стороне о задержании Макаренко.

Сейчас задержанного этапировали во Флориду. Посольство России в США добивается консульского доступа к задержанному.