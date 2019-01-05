На месте обрушившегося подъезда дома в Магнитогорске появится мемориал

Жители Южного Урала неоднократно обращались к губернатору региона Борису Дубровскому установить на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске мемориал.

Глава Челябинской области поддержал неоднократные обращения людей - там будет установлен мемориал, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Дубровского.

Принято решение, что 7 и 8 подъезды обрушившегося дома на Карла Маркса демонтируют - именно на их месте появится мемориал.

Напомним, обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса произошло утром 31 декабря. 35 квартир разрушены полностью, 10 - частично. Причина - взрыв газа. Погибли 39 человек. В ходе исследования завалов взрывотехниками следов взрывчатки обнаружено не было.