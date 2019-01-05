На Среднем Урале "заботливые" родственники отправили осужденному наркотики, спрятав их в черносливе

Родственники заключенного исправительной колонии №52 в Камышлове отправили мужчине посылку, в которой был пакет с черносливом. Каково было удивление сотрудников учреждения, когда в сухофруктах они обнаружили 10 граммов наркотического вещества.

Информация о том, что в посылке есть наркотики, поступила в отдел безопасности колонии, 5 января посылку вскрыли, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Сейчас по данному факту проводится проверка.