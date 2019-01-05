05 Января 2019
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Происшествия Свердловская область

Пять человек пострадали. В Екатеринбурге водитель "Opel" проскочил на красный свет и устроил аварию со "скорой"

В Екатеринбурге произошла дорожная авария с пятью пострадавшими.

Водитель автомобиля "Opel" проехал на красный свет и врезался в машину скорой помощи, сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды ГИБДД города.

ДТП произошло в 0.40 5 января на перекрестке улиц Седова и Надеждинская. В результате аварии машина медиков опрокинулась на бок. Обоих водителей, пассажира иномарки и двух пассажиров "скорой" отвезли с различными травмами в горбольницу №23.

Седова, Надеждинская, скорая, Оpel(2019)|Фото:Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Седова, Надеждинская, скорая, Оpel(2019)|Фото:Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

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Пять человек пострадали. В Екатеринбурге водитель "Opel" проскочил на красный свет и устроил аварию со "скорой"

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Теги: Екатеринбург, авария, ДТП, Opel, скорая помощь, Седова, Надеждинская, пострадавшие, ГИБДД



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