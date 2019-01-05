05 Января 2019
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Происшествия Тюменская область

Тобольский грабитель украл из ломбарда свой же смартфон, который до этого заложил

Безработный житель Тобольска 1989 года рождения пришел в комиссионный магазин и заложил свой смартфон - продавец дал тоболяку за гаджет 8 тыс. рублей.

Вечером в этот же день мужчина прибежал обратно в магазин и уговорил продавца дать ему телефон под предлогом срочного и важного звонка. Пока продавец отвлекся на других покупателей, грабитель скрылся со своим заложенным телефоном.

Продавец вызвал сотрудников полиции, которые задержали мужчину, свою вину грабитель признал полностью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Сейчас по факту грабежа возбуждено уголовное дело.

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Тобольский грабитель украл из ломбарда свой же смартфон, который до этого заложил

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Теги: Тобольск, смартфон, сотовый телефон, грабеж, ломбард, комиссионный магазин, полиция



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