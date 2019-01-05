05 Января 2019
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Происшествия В России За рубежом

В Гвинейском заливе пираты взяли в плен российских моряков

В Гвинейском заливе пираты напали на судно MSC Mandy и взяли в плен шестерых российских моряков, об этом говорится в срочном сообщении Росморречфлота.

Нападение произошло 1 января у берегов Бенина - всего на судне находились 24 члена экипажа.

В сообщении говорится, что на борт судна поднялись несколько вооруженных человек и начали грабить членов экипажа. После этого они скрылись, насильно забрав с собой капитана и еще пятерых членов экипажа.

Пострадавших и убитых в ходе инцидента среди оставшихся на борту людей нет.

Сейчас вопросом освобождения похищенных моряков занимаются консульские отделы в Нигерии и Бенине.

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В Гвинейском заливе пираты взяли в плен российских моряков

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Теги: MSC MANDY, судно, пираты, нападение, моряки, плен



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