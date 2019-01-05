Молодежная сборная России по хоккею проиграла команде США в полуфинале Чемпионата мира

В полуфинале Молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Канаде, сборная России уступила спортсменам из США со счетом 1:2.

В двух первых периодах американцы забили по одной шайбе - отличились бросками в створ ворот Оливер Вальстрем и Александр Хмелевский. В третьей части поединка россиянин Григорий Денисенко забил за свою сборную единственный гол в этой встрече.

Во втором полуфинале сборная Финляндии оказалась сильнее команды из Швейцарии. Сейчас россияне поборются за бронзовые медали - матч со швейцарцами начнется 6 января в 2.00 по московскому времени.

В финале чемпионата встретятся хоккеисты Финляндии и США - этот матч начнется 6 января в 6.00 по московскому времени.