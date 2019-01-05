NASA отменила визит Дмитрия Рогозина в США без объяснения причин

Роскосмос получил из США официальное уведомление о том, что визит руководителя ведомства Дмитрия Рогозина в США откладывается на неопределенный срок.

При этом причины переноса визита не озвучены.

Ранее глава Роскосмоса Рогозин планировал в феврале этого года посетить Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В США отметили, что новая дата визита пока не назначена. Напомним, приглашение из NASA пришло Рогозину в октябре 2018 года.