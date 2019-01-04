Польская и Сербская церкви отказали Варфоломею в признании украинских раскольников

Польская и Сербская православные церкви не собираются признавать украинских раскольников новой православной церковью. Так, в ответ на письмо Константинопольского патриарха Варфоломея митрополит Варшавский и всея Польши Савва ответил, что его церковь принципиально выступает за соблюдение канонов, сообщает отдел внешних церковных связей УПЦ.

Предстоятель ППЦ подчеркнул, что раскольники вначале должны через покаяние вернуться в лоно канонической УПЦ, чтобы можно было вести дискуссию об автокефалии. Он считает, что для этого нужно всеправославное обсуждение, а Варфоломей, наоборот, разделяет православие.

Также Савва напомнил, что, "согласно древней церковной традиции, запрет снимает тот, кто его налагал", имея в виду "восстановление" Фанаром Михаила Денисенко-Филарета и его последователей.

Сербская Церковь также отвергла возможность признать раскольников. Об этом говорится в Рождественском послании епископата СПЦ.

"Одержимые шовинисты-русофобы, предводимые коррумпированными политиками, при ассистировании униатов и, к сожалению, при незаконном соучастии Константинопольской патриархии, углубили и расширили существующие расколы и поставили под серьезную угрозу единство православия в целом", - подчеркивает СПЦ.

Автокефалия не может быть элементом государства, как на том настаивают Варфоломей и украинский президент Петр Порошенко, отмечает сербский епископат. В этом случае она является хулой на Святого Духа, что в православии считается тягчайшим грехом.

Как сообщало Накануне.RU, ППЦ и СПЦ ранее высказывали такую же позицию.