Крымский вице-премьер назвал условие прохождения кораблей Украины в Азовское море

Проход украинских кораблей в Азовское море будет возможен только при условии соблюдения ими международных норм, заявил вице-премьер правительства Республики Крым Георгий Мурадов.

Напомним, 25 ноября прошлого года три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. Моряков задержали.

По мнению Мурадова, Киев взял курс на обострение ситуации и делает заявления, ставящие под угрозу безопасность в Керченском проливе.

"Нужно просто выполнить определённые процедуры, чтобы не создавать угрозу для прохождения узкого и требующего большой осторожности Керчь-Еникальского канала, — передаёт слова крымского вице-премьера "РИА Новости". — Это обычные международные правила прохождения такого рода водных пространств".

Он также подчеркнул, что Москва "свою безопасность под угрозу не позволит ставить никому".

Ранее, как сообщало Накануне.RU, стало известно о намерении Киева вновь отправить свои военные корабли через Керченский пролив.