Генсек НАТО заявил о "последнем шансе" РФ начать соблюдать ДРСМД

У Москвы есть последний шанс вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в декабре госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон остановит свои обязательства по ДРСМД, если российская сторона за 60 дней не вернётся к его исполнению. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такие обвинения "беспочвенными" и "ничем не подкреплёнными".

"У России сейчас последний шанс", — цитирует Столтенберга РБК.

В противном случае, по его словам, "ДРСМД развалится". При этом генсек НАТО отказался оценить вероятность возвращения Москвы к соблюдению договора.