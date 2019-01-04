Спасатели в Магнитогорске почтили память погибших при обрушении дома

Сегодня, 4 января, в Магнитогорске состоялось построение личного состава группировки спасателей, участвовавших в ликвидации последствий обрушения подъезда жилого дома. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Мероприятие началось с минуты молчания в память погибших жителей.

Губернатор области Борис Дубровский, выступая на траурном митинге поблагодарил сотрудников МЧС за оперативную и слаженную работу, а также всех неравнодушных людей, продолжающих оказывать помощь пострадавшим и их родственникам.

"Трудно выразить то, что творится в наших сердцах", — отметил глава региона.

К личному составу также обратился первый замминистра МЧС России Александр Чуприян.

"Мы вместе делаем одно большое общее дело, правильное дело — оказываем всю возможную помощь людям, попавшим в беду, — отметил он. — Радеть за людей, за ближнего своего — наш профессиональный и человеческий долг".

Напомним, обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса произошло утром 31 декабря. 35 квартир разрушены полностью, 10 – частично. Предварительная причина — взрыв газа.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, стало известно, что в ходе исследования завалов взрывотехниками следов взрывчатки обнаружено не было.