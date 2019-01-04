На обломках рухнувшего в Магнитогорске подъезда не нашли следов взрывчатки

Следов взрывчатки на обломках обрушившегося жилого подъезда в Магнитогорске не обнаружено, сообщила Накануне.RU официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, обрушение произошло утром 31 декабря в доме по улице Карла Маркса. 35 квартир разрушены полностью, 10 – частично. Предварительная причина — взрыв газа.

По словам Петренко, следствие продолжает устанавливать причины трагедии и "отрабатывает все возможные версии произошедшего".

"На данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено", — говорится в сообщении представителя СК.

Петренко добавила, что мероприятия по установлению причин обрушения ведутся следственно-оперативной группой в круглосуточном режиме.