Ряд российских министерств переедут в "Москва-Сити"

Минпромторг, Минкомсвязи и Минэкономразвития РФ и некоторые подконтрольные им ведомства переедут в здание правительственного комплекса на территории делового центра "Москва-Сити". Об этом сообщается на сайте российского правительства.

Отмечается, что данное решение, согласованное кабмином, принимается "в целях совершенствования организации деятельности федеральных органов исполнительной власти, улучшения межведомственного взаимодействия, повышения качества выполнения государственных функций, оптимизации затрат на содержание и внедрение нового подхода к обеспечению деятельности федеральных органов".

В "Москва-Сити" также будут размещены центральные аппараты Росаккредитации, Росстандарта, Ростуризма и Росимущества, а также Центрального межрегионального территориального управления Росстандарта, федерального автономного учреджения "Национальный институт аккредитации" и федерального казённого учреждения "Центр поддержки".

Переезд министерств и подконтрольных им ведомств запланирован на 2019 год.